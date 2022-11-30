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    Bursa'da kargo aracının altında ezilmekten kıl payı kurtuldu

    Trafikte seyir halinde giden kargo aracı ve otomobilin çarpışması sonucu yoldan geçen vatandaş, kazadan şans eseri kurtuldu.
    • 30.11.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 11:24
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    Bursa'da kargo aracının altında ezilmekten kıl payı kurtuldu

    Bursa'da trafikte seyir halinde ilerleyen kargo aracına bir otomobil çarptı.

    Olacaklardan habersiz bir şekilde kaldırımda bekleyen bir vatandaş ise kazanın ortasında kaldı.

    Çarpışmanın etkisi ile kargo aracı yan yattı, otomobilin ise ön tarafı pert oldu.

    Kazadan son anda kurtuldu

    Yol kenarında bekleyen ve kaza olayında yaralanmaktan son anda kurtulan vatandaşın görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

    İHA'nın haberine göre, şans eseri vatandaş kazadan yaralanmadan kurtuldu.

    Devrilen kargo aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

    O anlar kamerada

    İş yerine ait güvenlik kamerasına, kargo aracı ile otomobilin çarpışma anı ve tam da o sırada yolda duran bir kişinin ise devrilen kargo aracının altında kalmaktan kurtulduğu anlar saniye saniye yansıdı.


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