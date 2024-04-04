İHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde kargocu ile müşteri arasında 'kargo alma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma sonrası müşteri, yakınlarıyla birlikte tekrar kargocuya geldi.
Bunun üzerine tekrardan kargocular ile müşteriler birbirlerine girdi.
Bir müşteri, Ş.K. isimli kargocuyu bıçaklayarak yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı.
Yaralının durumu iyi
Sağlık ekipleri ise yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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