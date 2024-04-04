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Bursa'da kargocular ile müşteriler birbirlerine girdi

Bursa'da kargocular ile müşteriler birbirlerine girdi Bursa'da kargocular ile müşteriler arasında çıkan kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.