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    Bursa'da karı kaldıramayan çatı çöktü

    Gece saatlerinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir çatı çökünce, park halindeki araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 19.02.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 13:26
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    Bursa'da karı kaldıramayan çatı çöktü

    Gece saat 05.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde kaza yaşandı.

    İş yerinin önündeki çatı, üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Çökme sonucu park halindeki 1 araç ile iş yerinde maddi hasar oluştu.  Çatının kaldırma çalışmalarına başlanırken, çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bursa'da karı kaldıramayan çatı çöktü VİDEO

    Bursa da karı kaldıramayan çatı çöktü #1

    Bursa da karı kaldıramayan çatı çöktü #2

    Bursa da karı kaldıramayan çatı çöktü #3

    Bursa da karı kaldıramayan çatı çöktü #4

    Bursa da karı kaldıramayan çatı çöktü #5

    Bursa da karı kaldıramayan çatı çöktü #6

    Bursa da karı kaldıramayan çatı çöktü #7

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