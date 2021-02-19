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- Bursa'da karı kaldıramayan çatı çöktü
Bursa'da karı kaldıramayan çatı çöktü
Gece saatlerinde kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan bir çatı çökünce, park halindeki araçta ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
- DHA
- 19.02.2021 - 13:15
- Güncelleme : 19.02.2021 - 13:26
Gece saat 05.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerinde kaza yaşandı.
İş yerinin önündeki çatı, üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Çökme sonucu park halindeki 1 araç ile iş yerinde maddi hasar oluştu. Çatının kaldırma çalışmalarına başlanırken, çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da karı kaldıramayan çatı çöktü VİDEO