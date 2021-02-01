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- Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen gence minibüs çarptı
Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen gence minibüs çarptı
Osmangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan gence, minibüs çarptı
- İHA
- 01.02.2021 - 23:46
- Güncelleme : 01.02.2021 - 23:50
Bursa-İstanbul Karayolu'nun Göl Yolu Kavşağında meydana gelen kazada, Bursa istikametinde Hüseyin K. idaresindeki minibüs, karşıdan karşıya geçmek isteyen Atalay Güleç'e çarptı.
MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.
Minibüs sürücüsü Hüseyin K., kavşakta kendisine yeşil ışık yandığı esnada şahsın ana yola aniden çıkarak karşıya geçmek istediğini, şahsı son anda fark ettiğini söyledi.
Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen gence minibüs çarptı İZLE