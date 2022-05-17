Otobüsü sollayarak geçmeye çalışan araç, karşıya geçmekte olan yayaya çarptı. Kaza çevrede bulunan KGYS kameralarına anbean yansıdı.

Tüm Türkiye genelinde yaya geçitlerinde yaya önceliğinin farkındalığı için birçok farkındalık etkinliği düzenleniyor.

Toplumun bu konuda bilinçlenmesi için yapılan çalışmalar yanında, kurala uymayan sürücülerin neden olduğu birçok kaza da yaşanıyor. Bu kazalardan biri Bursa'da gerçekleşti.

Bursa'da cadde üzerinde yürümekte olan kadın, kavşaktan karşıya geçmek için yaya geçidinde durdu.

Otobüsü sollarken yayaya çarptı

Yaya geçidinden karşıya geçmekte olan kadına, otobüsü sollayarak gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Bursa'da karşıya geçen yayaya otomobil çarptı ViDEO

Hafif yaralandı

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.