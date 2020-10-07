Dolar
7.8356
0.4847%
Euro
9.2165
0.7036%
Altın
1891.14
0.6905%
Borsa
1154.23
0.045%
G. Altın
476.667
1.2431%
Bitcoin
83360.63
0.8721%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Bursa'da karşıya geçmek isteyen genç kadına otomobil çarptı

    Karşıdan karşıya geçmek üzere yola çıkan genç kadın, yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan genç kadının otomobilin altında kalma anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 10:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da karşıya geçmek isteyen genç kadına otomobil çarptı

    Bursa Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki R.A., sabah işe gitmek için evden çıkarak karşıdan karşıya geçmek istedi.

    Yolun yarısına geldiğinde kendisine doğru süratle gelen aracı farkeden genç kadın, yolun ortasında dondu kaldı.

    KALKAMADI

    R.A.'ya çarpan otomobil, genç kadını 1 metre ileriye fırlattı. Sırtüstü yere düşen R.A. bir daha kalkamadı.

    Otomobilden inen sürücü ve yanında bulunan bir kişi, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra polisi ve sağlık ekiplerini arayıp haber verdi.

    Bursa'da karşıya geçmek isteyen genç kadına otomobil çarptı VİDEO


    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan R.A.'nın, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa da karşıya geçmek isteyen genç kadına otomobil çarptı #1

    Bursa da karşıya geçmek isteyen genç kadına otomobil çarptı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir