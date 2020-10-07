Karşıdan karşıya geçmek üzere yola çıkan genç kadın, yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan genç kadının otomobilin altında kalma anı kameralara yansıdı.

Bursa Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki R.A., sabah işe gitmek için evden çıkarak karşıdan karşıya geçmek istedi.

Yolun yarısına geldiğinde kendisine doğru süratle gelen aracı farkeden genç kadın, yolun ortasında dondu kaldı.

KALKAMADI

R.A.'ya çarpan otomobil, genç kadını 1 metre ileriye fırlattı. Sırtüstü yere düşen R.A. bir daha kalkamadı.

Otomobilden inen sürücü ve yanında bulunan bir kişi, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra polisi ve sağlık ekiplerini arayıp haber verdi.

Bursa'da karşıya geçmek isteyen genç kadına otomobil çarptı VİDEO







HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan R.A.'nın, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



