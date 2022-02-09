Bursa'da karşıya geçmeye çalışan kadın, trafik kazasında vefat etti

Bursa'da karşıya geçmeye çalışan kadın, trafik kazasında vefat etti

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 40 yaşındaki Hülya Türkmen, hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolunda 35 yaşındaki Cihan D. yönetimindeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya Türkmen'e çarptı.

Türkmen, yaklaşık 30 metre sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Türkmen'in cesedi, kaza yerindeki incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Sürücü Cihan D. ise gözaltına alındı.













