Bursa'da karton kutudan bebek cesedi çıktı

Tarla kenarındaki karton kutu içinde bulunan yeni doğan bebek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi kırsalında yürüyen bir kişi, tarla kenarındaki karton kutuda hareketsiz yatan bebek gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye gelen sağlık ekipleri bebeğin yeni doğduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.