Euro
10.2875
-0.1%
Dolar
8.6636
-0.18%
Altın
499.1
0.06%
Borsa
1.387
0.73%
Bitcoin
291.999
-4.28%
EXEN Coin
29.00
-3.26%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Bursa'da karton kutudan bebek cesedi çıktı

    Tarla kenarındaki karton kutu içinde bulunan yeni doğan bebek cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 15:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da karton kutudan bebek cesedi çıktı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi kırsalında yürüyen bir kişi, tarla kenarındaki karton kutuda hareketsiz yatan bebek gördü.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Bölgeye gelen sağlık ekipleri bebeğin yeni doğduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da karton kutudan bebek cesedi çıktı #1

    Bursa da karton kutudan bebek cesedi çıktı #2

    Bursa da karton kutudan bebek cesedi çıktı #3

    Bursa da karton kutudan bebek cesedi çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir