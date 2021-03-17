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    Bursa'da kasayı açamayan hırsız sadaka kutusunu çaldı

    Dönerciye giren şüphelinin sadaka kutusunu alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 17.03.2021 - 15:55
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    Bursa'da kasayı açamayan hırsız sadaka kutusunu çaldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Şebboy Caddesi’ndeki bir dönerci dükkanının camını kırarak içeri giren hırsız, elindeki bıçakla kasayı açmaya çalıştı.

    Bir süre çaba sarf eden ancak başarılı olamayan şahıs, kasanın yanında duran sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı.

    Polis ekipleri iş yeri sahibinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Bursa da kasayı açamayan hırsız sadaka kutusunu çaldı #1

    Bursa da kasayı açamayan hırsız sadaka kutusunu çaldı #2

    Bursa da kasayı açamayan hırsız sadaka kutusunu çaldı #3

    Bursa da kasayı açamayan hırsız sadaka kutusunu çaldı #4

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