Bursa'da kasayı açamayan hırsız sadaka kutusunu çaldı

Dönerciye giren şüphelinin sadaka kutusunu alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Şebboy Caddesi’ndeki bir dönerci dükkanının camını kırarak içeri giren hırsız, elindeki bıçakla kasayı açmaya çalıştı.

Bir süre çaba sarf eden ancak başarılı olamayan şahıs, kasanın yanında duran sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı.

Polis ekipleri iş yeri sahibinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.