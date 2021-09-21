Bursa’da, kat karşılığında arsalarını veren vatandaşlar mağdur

Kat karşılığı arsa alan 2 müteahhit, 6 yıl önce başlatılan projeyi vaktinde bitirmedi. Vatandaşlara paralarını geri vermeyen müteahhitlerin, aynı daireyi birden fazla kişiye sattıkları belirlendi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde ikamet eden Hüseyin Aydemir, Fatma Aydemir, Kamil Alçıl, Nezihat Kaygısız, Hafize Ardıç, Gülcan Güler, Müslüm Kaygısız ve Ali Aydemir, 6 yıl önce 17 Eylül Caddesi'ndeki yaklaşık 2 bin metrekarelik arsalarını kat karşılığı müteahhit S.Ö. ve R. K.'ye verdi.

S.Ö. ve R.K, evlerin 2018 yılında teslim edileceğini belirterek arsa üzerinde çalışmalara başladı.

İlk aylarda hızla ilerleyen inşaatın 1 dairesi de 35 bin lira peşinat ile İbrahim Halil Turanoğlu tarafından satın alındı.

Kaba inşası yapılan evler, hem belirtilen metrekareden küçük yapıldı hem söylendiği tarihte tamamlanmadı.

Mağdur olan vatandaşların paraları iade edilmedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Projeye arsalarını veren ve para yatıranlar, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ve tazminat talebiyle, 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de inşaatın geldiği seviyede toplam zarara ilişkin delil tespiti ve bilirkişi raporu istemiyle suç duyurusunda bulundu.

“BİZ BEKLEDİK BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU”

Arsa sahibi Hüseyin Aydemir, mahkemeye başvuracaklarını söylediklerinde tehdit edildiklerini belirterek şu sözleri kaydetti:

“2015 yılında burayı kat karşılığında komşularla birlikte müteahhitlere vermiştik. 3 sene zaman zarfında inşaatın biteceğini söylediler ama ilk 1 buçuk sene hiçbir şey yapmadılar. Yan taraftaki arazileri de almaya çalıştılar. Onlarla da oyalandılar. Bizi bu süreçte kandırmaya başladılar. Bu süreçte yapılacağına dair ümidimiz vardı ama bizi kandırdılar. Biz de bekledik. Başka çaremiz yoktu. Her seferinde bizi tehdit etmeye kalktılar. 'Biz mahkemeye vereceğiz' dediğimizde bizi korkuttular.





“BİZ YANDIK, BAŞKALARI YANMASIN”

İnşaatımız, kavga gürültüyle bu haline geldi ama bundan sonrasını yapmadılar. Bizim amacımız, buradan başka kimsenin ev almaması. Biz yandık, başkaları yanmasın. Arka kısımdaki dairelerden çoğu satıldı. Bunları herkes aldı. Mahkeme sürecini başlattık. Bundan sonra ne olacağı belli değil. İnsanlara da yazık, günah. İnsanlar bu müteahhitlerden paralarını alamayacak. Mahkeme sürecini başlattık. Bu saatten sonra elimizden geleni yapacağız."





“AYNI DAİRENİN 8 KİŞİYE DAHA SATILDIĞINI ÖĞRENDİM”

35 bin lira peşinat verip tapusunu alamayan İbrahim Halil Turanoğlu ise şu sözleri kaydetti:

“2020 Ocak ayında sözleşmeyle bir daire aldım ama tapusunu alamadım. Aynı dairenin bu süreç içerisinde 8 kişiye daha satıldığını öğrendim. Bizi mağdur etti, paramızı aldı. Peşinat verdik, tapumuz elimize geçmedi. 35 bin lira peşinat verdik. Bir hafta içerisinde de tapumuzu verecekti ama alamadık. Bizden başkalarına da aynı dairenin satıldığını duyduk.





“PARAMIZI İSTİYORUZ ALAMIYORUZ”

Bizim burada mağduriyetimiz söz konusu. Paramızı istiyoruz, alamıyoruz. Üzerine bir de tehdit alıyoruz. 'Başımız belaya girmesin' diyerek sesimizi çıkarmıyoruz ama bizim gibi insanlar mağdur edilmesin. Herkes üç kuruş para kazanmak için çalışıyor. Buraya insanların alıcı olarak geldiğini görüyoruz. Satışlarına canlı şahit olamıyoruz. Bu inşaatın bitmesi çok zor. Toprak sahipleri anlaşmak için ellerinden geleni yaptı. Adamlar hiçbir şekilde uzlaşmıyorlar. 'Yaparız' diyerek işin içinden çıkıyorlar.”

“ÇOCUKLARIM İÇİN EV ALMAK İSTEMİŞTİM”

45 senedir oturduğu müstakil evi, çocuklarının da ev sahibi olması umuduyla müteahhite verdiğini söyleyen Fatma Aydemir, "45 senelik hayalim gitti. Çocuklarım için ev almak istemiştim. 2 çocuğum için ev almak istemiştim ama olmadı. Kiramızı da vermiyorlar. İddialaşıyorlar bizimle. İnşaatı bitirmiyor, bitireceği de yok." dedi.

“GERİYE DÖNÜK FESHİ MÜMKÜNDÜR”

Mağdurların avukatı Tuncay İlçim, inşaat firmalarının vaat edilen sürede inşaatın yüzde 85-90'lık bölümünü tamamlayamaması durumunda arsa sahiplerinin geriye dönük sözleşme ve tapu iptal davası açabileceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Öncelikle haber konusu olayla ilgili değil de yürürlükteki mevzuat uyarınca vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla bazı hususlara değinmek istiyorum.

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde anahtar teslimi ve yapı kullanma izni açısından kararlaştırılan süre de yüklenicinin inşaat seviyesini yüzde 85-90'a ulaştıramaması ve makul kabul edilebilir gerekçelerinin olmaması durumunda, sözleşmenin mahkeme kararıyla geriye dönük feshi mümkündür.

Geriye dönük fesih halinde, yüklenicinin eliyle 3'üncü şahıslara satılan bağımsız bölümler açılacak tapu iptal tescil davası ile arsa sahiplerine geri dönebilmektedir. Bu sebeple kat karşılığı inşaat vaadiyle inşa edilen yapılardan yapı kullanma izni çıkmadan 3'üncü kişilerce bağımsız bölüm satın alınması risk taşımaktadır.

Vatandaşlarımızın bu hususlarda çok dikkatli olması gerekli olup bu şartlara sahip yerlerden daire ve bağımsız bölüm satın almadan önce gerekli tüm araştırma ve soruşturmaları yapmaları gereklidir.

Zira kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin niteliği gereği geriye dönük fesih halinde daire satın alan 3'üncü kişilerin iyi niyetli olmaları durumunda bile iyi niyetleri yüksek mahkeme kararları uyarınca korunmamaktadır.

“VATANDAŞ MEVCUT EVİNDEN OLUYOR, YENİ EVİNE KAVUŞAMIYOR”

Son dönemlerde vaat ettiği inşaatı süresinde bitiremeyen müteahhitlerden bazılarının enteresan bir şekilde cebir, hakaret ve tehdit yollarına başvurdukları görülmektedir. Kentsel dönüşüm adı altında vatandaş, mevcut evinden olduğu gibi yeni evine de kavuşamamakta, neticede de ciddi mağduriyetler doğmaktadır. Arsa sahibine sözleşmede vaat edilen dairenin birden fazla 3'üncü kişiye satılması durumunda dolandırıcılık suçunun oluştuğuna dair çok sayıda içtihat yer almaktadır. Ancak savcılıklar ekseriyetle hukuki ihtilafı gerekçe göstererek takipsizlik kararları vermektedir.





“DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN DAVALARIN AÇILABİLDİĞİ GÖZDEN KAÇIRILMAMALIDIR”

Usulüne uygun gerekçeleri ile birlikte bu gibi hallerde yapılan başvurular neticesinde dolandırıcılık suçundan davaların açılabildiği de gözden kaçırılmamalıdır.

Vatandaşlarımızın sonradan mağdur olmamaları bakımından özellikle arsalarını veya evlerini yüklenici firmalara kat karşılığı sözleşmeyle vermezden evvel ince eleyip sık dokumaları ve sözleşme hükümlerini başından itibaren titiz bir şekilde tayin etmeleri gerekir. Son dönemde bu türden hallerde arsa sahiplerinin mağdur oldukları, yüklenici firma ile tartışmaya giriştikleri neticesinde karşılıklı darp, hakaret, tehdit ve gasp oluşturacak eylemlere maruz kaldıkları sıklıkla görülmektedir. Yüklenicilerin de arsa sahiplerinden kurtulmak maksadıyla örgütsel suç oluşumları içerisine yöneldikleri son dönemlerde sıklıkla göze çarpmaktadır. Vatandaşlarımızı bu gibi hallerde daha dikkatli olmaya ve daha titiz davranmaya davet ediyoruz."