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    Bursa’da kavga eden kardeşini ayırmaya gitti, öldürüldü

    Kardeşinin husumetli olduğu kişi ile kavga ettiğini haber alıp ayırmak için olay yerine giden abla, vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. Kardeş ile husumetlisi de gözaltına alındı.
    • 22.07.2022 - 11:50
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    Bursa’da kavga eden kardeşini ayırmaya gitti, öldürüldü

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde önceki gece karşılaşan ve her ikisi de alkollü olan R.C. ile Y.K., tartışmaya başladı.

    Husumetli olan taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Kurşunlar göğsüne isabet etti

    R.C.’nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik (45), kavgayı haber alıp olay yerine gitti.

    Kavga edenlere yaklaştığında Yasemin Çedik, göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı.

    Talihsiz kadın kurtarılamadı

    İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Yasemin Çedik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Çedik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Bursa’da kavga eden kardeşini ayırmaya gitti, öldürüldü #1

    İkisi de gözaltına alındı

    Çedik, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    DHA’nın haberine göre polis, R.C. ile Y.K.'yi gözaltına aldı.

    Silah bulunamadı

    Çedik’in ölümüne neden olan silah ise henüz bulunamadı.

    Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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