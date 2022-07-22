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Bursa’da kavga eden kardeşini ayırmaya gitti, öldürüldü

Bursa’da kavga eden kardeşini ayırmaya gitti, öldürüldü

Kardeşinin husumetli olduğu kişi ile kavga ettiğini haber alıp ayırmak için olay yerine giden abla, vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaşamını yitirdi. Kardeş ile husumetlisi de gözaltına alındı.