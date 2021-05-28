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Bursa'da kavga eden kardeşler yangın çıkardı

Bursa'da kavga eden kardeşler yangın çıkardı

Alkollü olduğu belirlenen iki kardeşin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen kardeşlerden biri odunluğu ateşe vererek yangına sebep oldu.