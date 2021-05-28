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- Bursa'da kavga eden kardeşler yangın çıkardı
Bursa'da kavga eden kardeşler yangın çıkardı
Alkollü olduğu belirlenen iki kardeşin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen kardeşlerden biri odunluğu ateşe vererek yangına sebep oldu.
- İHA
- 28.05.2021 - 11:51
- Güncelleme : 28.05.2021 - 12:15
Bursa’nın İnegöl ilçesinde binanın bahçesindeki odunlukta kavga eden kardeşler canlarını zor kurtardı.
ALEVLER İÇİNDE KALDILAR
Alkollü olan Ekrem ve Harun E.'den biri odunluğu ateşe verdi. Bir müddet sonra odunluğun alev aldığı görüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Odunluk ve içindeki eşyalar yanarak kullanılmaz hâle geldi.
Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
Bursa'da kavga eden kardeşler yangın çıkardı ViDEO