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- Bursa'da kayan araç, bina boşluğuna düştü
Bursa'da kayan araç, bina boşluğuna düştü
Kar yağmasının ardından buzlanan yolda rampa çıkmak isteyen ticari araç sürücüsü, kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
- İHA
- 26.01.2022 - 09:37
- Güncelleme : 26.01.2022 - 10:11
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndebi araç, kar yağışı sırasında rampaya çıkmak istedi.
Buzlu olduğunu düşünemeyen hafif ticari araç sürücüsü, geri geri kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü.
Bu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.
ARACI TUTMAYA ÇALIŞTI
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hafif ticari araç kayarken bir vatandaşın kayan aracı tutmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.
Bursa'da kayan araç, bina boşluğuna düştü VİDEO