Euro
15.2713
0.19%
Dolar
13.5016
0.18%
Altın
801.4860
0.05%
Borsa
1947
0.08%
Bitcoin
510.330
3.46%
BTXN Coin
30.30
-0.06%
-2ºC
İstanbul
Bulutlu -2 C

    Bursa'da kayan araç, bina boşluğuna düştü

    Kar yağmasının ardından buzlanan yolda rampa çıkmak isteyen ticari araç sürücüsü, kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü. Bu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da kayan araç, bina boşluğuna düştü

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'ndebi araç, kar yağışı sırasında rampaya çıkmak istedi.

    Buzlu olduğunu düşünemeyen hafif ticari araç sürücüsü, geri geri kayarak ev ile yol arasındaki boşluğa düştü.

    Bu anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

    ARACI TUTMAYA ÇALIŞTI

    Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, hafif ticari araç kayarken bir vatandaşın kayan aracı tutmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Bursa'da kayan araç, bina boşluğuna düştü VİDEO


    Bursa da kayan araç, bina boşluğuna düştü #1

    Bursa da kayan araç, bina boşluğuna düştü #2

    Bursa da kayan araç, bina boşluğuna düştü #3


    Görüş Bildir