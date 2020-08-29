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    Bursa'da kayan çekiciyi tutmaya çalışan vatandaş

    Çekici, kurtarmaya geldiği araca çarptı. Çekiciyi tutmak isteyen kişinin mücadelesi görüntülere yansıdı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 11:10
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 11:10
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    Bursa'da kayan çekiciyi tutmaya çalışan vatandaş

    Bursa'da bir çekicinin iş kazası yaptığı anlarda ilginç görüntüler kaydedildi.

    Rampada yolda kalan hafif ticari araç için kurtarıcı yardımı istendi. Olay yerine gelen çekici, aracın yere sağlam basmasını sağlayan ayakları fazla açtı.

    ÇEKİCİYİ TUTMAK İSTEDİ

    Aracı almak için kasa kaldırılınca çekicinin tekerlekleri yerden kesildi. Geri hareket etmeye başlayan çekiciyi, operatör tutmaya çalıştı.

    ARACA ÇARPTI

    Yaklaşık 10 metre sürüklenen çekici, kurtarmaya geldiği ticari araca çarptı.

    Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

    Bursa'da kayan çekiciyi tutmaya çalışan vatandaş ViDEO

    Bursa da kayan çekiciyi tutmaya çalışan vatandaş #1

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