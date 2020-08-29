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- Bursa'da kayan çekiciyi tutmaya çalışan vatandaş
Bursa'da kayan çekiciyi tutmaya çalışan vatandaş
Çekici, kurtarmaya geldiği araca çarptı. Çekiciyi tutmak isteyen kişinin mücadelesi görüntülere yansıdı.
- İHA
- 29.08.2020 - 11:10
- Güncelleme : 29.08.2020 - 11:10
Bursa'da bir çekicinin iş kazası yaptığı anlarda ilginç görüntüler kaydedildi.
Rampada yolda kalan hafif ticari araç için kurtarıcı yardımı istendi. Olay yerine gelen çekici, aracın yere sağlam basmasını sağlayan ayakları fazla açtı.
ÇEKİCİYİ TUTMAK İSTEDİ
Aracı almak için kasa kaldırılınca çekicinin tekerlekleri yerden kesildi. Geri hareket etmeye başlayan çekiciyi, operatör tutmaya çalıştı.
ARACA ÇARPTI
Yaklaşık 10 metre sürüklenen çekici, kurtarmaya geldiği ticari araca çarptı.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.
Bursa'da kayan çekiciyi tutmaya çalışan vatandaş ViDEO