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    Bursa'da kayboalan 4 kişi bulundu

    Süleymaniye köyü mevkiinde dağda kaybolan 4 kişi arama kurtarma ekiplerince 6 saat sonra dere yatağından kurtarıldı.
    • İHA
    • 16.10.2020 - 06:30
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 06:30
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    Bursa'da kayboalan 4 kişi bulundu

    Bursa’nın Maksem Mahallesine bağlı Süleymaniye köyü mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 4 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.

    Grup, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

    İhbar üzerine JAK, ANDA, AFAD ve NAK ekibi yaklaşık 70 kişi bölgeye giderek termal dronla çalışma başlattı.

    Bursa'da kayboalan 4 kişi bulundu VİDEO


    KURTARILDI

    Sarp arazide arama yapan ekip, yaklaşık 6 saat çalışmanın sonucunda dağda mahsur kalanları dere yatağından kurtardı.

    Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

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