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Bursa'da kayboalan 4 kişi bulundu
Süleymaniye köyü mevkiinde dağda kaybolan 4 kişi arama kurtarma ekiplerince 6 saat sonra dere yatağından kurtarıldı.
- İHA
- 16.10.2020 - 06:30
- Güncelleme : 16.10.2020 - 06:30
Bursa’nın Maksem Mahallesine bağlı Süleymaniye köyü mevkiinden yürüyüş amacıyla dağa çıkan 4 kişi, havanın kararmasıyla yollarını kaybetti.
Grup, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine JAK, ANDA, AFAD ve NAK ekibi yaklaşık 70 kişi bölgeye giderek termal dronla çalışma başlattı.
Bursa'da kayboalan 4 kişi bulundu VİDEO
KURTARILDI
Sarp arazide arama yapan ekip, yaklaşık 6 saat çalışmanın sonucunda dağda mahsur kalanları dere yatağından kurtardı.
Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi