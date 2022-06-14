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    Bursa'da kaybolan genç kızın cansız bedeni bulundu

    Şırnak'tan Bursa'ya çalışmak için gelen genç kız kayboldu. Kayıp ilanıyla aranan kızın öldüğü belirlendi.
    • 14.06.2022 - 01:40
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    Bursa'da kaybolan genç kızın cansız bedeni bulundu

    Bursa'da Uluabat Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar göl kenarındaki arazide bir ceset olduğunu gördü.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine Karacabey Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

    Cesed kızlarına ait çıktı

    Cesedin, ailesiyle birlikte Şırnak'tan mevsimlik işçi olarak Bakırköy Mahallesi'ne gelen ve iki hafta önce kaybolan Kezban Sakcak'a (15) ait olabileceğini değerlendiren ekipler durumu, yakınlarına bildirdi.

    Olay yerine gelen Sakcak'ın ailesi, cesedin kızlarına ait olduğunu teşhis etti.

    Sakcak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

    Kayıp olarak aranıyordu

    Kezban Sakcak'tan haber alamayan yakınları, 29 Mayıs'ta durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

    AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgede Sakcak'ın ailesi ve AKUT ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir bulguya rastlanılamamıştı.

    Bursa da kaybolan genç kızın cansız bedeni bulundu #1


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