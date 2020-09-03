- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da kaygan yolda ilerleyemeyen sürücü kaza yaptı
Bursa'da kaygan yolda ilerleyemeyen sürücü kaza yaptı
30 metre gidemeden sağa sola savrulan motosiklet sürücüsü, yoldan geçen otomobile çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
- İHA
- 03.09.2020 - 11:09
- Güncelleme : 03.09.2020 - 11:09
Bursa’da motosiklet sürücüsü, hareket ettiği sırada yaklaşık 30 metre gitmeden sağa sola savruldu.
Daha sonra geri dönen sürücü, başka bir otomobile çarparak yan yattı. Motosikletli kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, çarptığı otomobilde çizikler meydana geldi.
YARALI SÜRÜCÜYE DESTEK OLDULAR
Durumu gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüyü alarak, sakinleştirmeye çalıştı.
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da motosiklet sürücü otomobile çarptı İZLE