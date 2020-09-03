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    Bursa'da kaygan yolda ilerleyemeyen sürücü kaza yaptı

    30 metre gidemeden sağa sola savrulan motosiklet sürücüsü, yoldan geçen otomobile çarptı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 11:09
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 11:09
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    Bursa'da kaygan yolda ilerleyemeyen sürücü kaza yaptı

    Bursa’da motosiklet sürücüsü, hareket ettiği sırada yaklaşık 30 metre gitmeden sağa sola savruldu.

    Daha sonra geri dönen sürücü, başka bir otomobile çarparak yan yattı. Motosikletli kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatırken, çarptığı otomobilde çizikler meydana geldi.

    YARALI SÜRÜCÜYE DESTEK OLDULAR

    Durumu gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüyü alarak, sakinleştirmeye çalıştı.

    O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da motosiklet sürücü otomobile çarptı İZLE



    Bursa da kaygan yolda ilerleyemeyen sürücü kaza yaptı #1

    Bursa da kaygan yolda ilerleyemeyen sürücü kaza yaptı #2

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