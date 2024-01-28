Bursa'da kaygan zeminde kontrolden çıkan araç bariyerlere saplandı Yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere saplandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA

Bursa'da korkunç bir kaza yaşandı.

Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana gelen olaya göre, Necati K., 34 FNV 044 plakalı otomobili ile seyir halindeyken yağışlı havanın etkisiyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç bariyerlere saplandı

Görükle yol ayrımındaki bariyerlere saplanan sürücü, araçta sıkıştı.

ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtardı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen sürücü tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)