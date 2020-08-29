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    Bursa'da kayınpeder damadını vurdu

    Tartıştığı damadını çay ocağında tabancayla vuran kayınpeder, saldırının ardından kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 12:00
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    Bursa'da kayınpeder damadını vurdu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında, Timuçin Çaylak ile yanına gelen kayınpederi Alihan K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    DAMADINI VURUP, KAÇTI

    Tartışmanın ardından Alihan K. yanında bulunan tabancayla Timuçin Çaylak'ı ayağından vurdu. Saldırının ardından kayınpeder bölgeden hızla uzaklaşırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Çaylak, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çaylak'ın sağlık durumunun iyi olduğu, bacağına isabet gelen kurşunun ameliyat ile alınacağı öğrenildi.

    Bursa'da kayınpeder damadını vurdu

    Bursa da kayınpeder damadını vurdu #1

    Bursa da kayınpeder damadını vurdu #2

    Bursa da kayınpeder damadını vurdu #3

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