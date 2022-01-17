Bursa'da kayıp adamın cesedi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu

Bursa'da kayıp adamın cesedi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu

Gürsu ilçesinde 15 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki adam, ormanlık alanda ölü bulundu. Hayvanların parçaladığı ceset toprağa verilirken, ekipler soruşturma başlattı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, TOKİ Konutlarında yaşayan evli ve iki çocuk sahibi 77 yaşındaki Metin Tolunay'dan 15 gündür haber alınamıyordu.

EVİNDEN 12 KİLOMETRE ÖTEDE CESEDİ BULUNDU

Emekli elektrik mühendisi olan Metin Tolunay'ın, evine 12 kilometre uzaklıktaki Dışkaya Mahallesi Harmancık mevkiinde bulunan ormanda vatandaşlar tarafından cansız bedeni bulundu.

CESET HAYVANLAR TARAFINDAN PARÇALANDI

Hayvanlar tarafından parçalanmış olan ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gürsu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.