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    Bursa'da kayıp adamın cesedi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu

    Gürsu ilçesinde 15 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki adam, ormanlık alanda ölü bulundu. Hayvanların parçaladığı ceset toprağa verilirken, ekipler soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 17.01.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 14:28
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    Bursa'da kayıp adamın cesedi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu

    Bursa'nın Gürsu ilçesinde, TOKİ Konutlarında yaşayan evli ve iki çocuk sahibi 77 yaşındaki Metin Tolunay'dan 15 gündür haber alınamıyordu.

    EVİNDEN 12 KİLOMETRE ÖTEDE CESEDİ BULUNDU

    Emekli elektrik mühendisi olan Metin Tolunay'ın, evine 12 kilometre uzaklıktaki Dışkaya Mahallesi Harmancık mevkiinde bulunan ormanda vatandaşlar tarafından cansız bedeni bulundu.

    CESET HAYVANLAR TARAFINDAN PARÇALANDI

    Hayvanlar tarafından parçalanmış olan ceset, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Gürsu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

    Bursa da kayıp adamın cesedi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu #1


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