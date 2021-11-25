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    Bursa’da kayıp liseli kızlardan iyi haber geldi

    4 gün önce "işe gidiyorum" diyerek evlerinden ayrılan 16 yaşındaki Ayşegül ve arkadaşı Gamze, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 12:38
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    Bursa’da kayıp liseli kızlardan iyi haber geldi

    21 Kasım Pazar sabah saatlerinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Veziri Caddesi’ndeki evlerinden işe gitmek için ayrılan Ayşenaz Arık (16) ve aynı mahallede oturan Gamze isimli arkadaşı, birlikte gezmeye başladı.

    İddiaya göre ikili, sosyal medya hesaplarından Kestel’de olduklarına dair bir hikaye paylaşımı yaptı.

    PAYLAŞIMDAN SONRA ULAŞILAMADI

    Bu paylaşımdan sonra telefonlarına ulaşılamayan genç kızlardan kimse haber alamadı.

    Aileler durumu polise bildirirken, iki arkadaş polis tarafından her yerde aranmaya başlandı.

    Bursa’da kayıp liseli kızlardan iyi haber geldi #1

    4 GÜNDÜR SOKAK SOKAK ARANIYORLARDI

    4 gündür sokak sokak iki genç kızı arayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden, bu sabah saatlerinde sevindiren haber geldi.

    Polis ekipleri, iki genç kızı bularak emniyete götürdü ve ailelerine haber verdi.

    AİLELERİNE TESLİM EDİLDİLER

    İfadeleri alınan Ayşenaz Arık ve arkadaşı Gamze, ailelerine teslim edildi.

    Bursa’da kayıp liseli kızlardan iyi haber geldi #2

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