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- Bursa’da kayıp liseli kızlardan iyi haber geldi
Bursa’da kayıp liseli kızlardan iyi haber geldi
- İHA
- 25.11.2021 - 12:15
- Güncelleme : 25.11.2021 - 12:38
21 Kasım Pazar sabah saatlerinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Veziri Caddesi’ndeki evlerinden işe gitmek için ayrılan Ayşenaz Arık (16) ve aynı mahallede oturan Gamze isimli arkadaşı, birlikte gezmeye başladı.
İddiaya göre ikili, sosyal medya hesaplarından Kestel’de olduklarına dair bir hikaye paylaşımı yaptı.
PAYLAŞIMDAN SONRA ULAŞILAMADI
Bu paylaşımdan sonra telefonlarına ulaşılamayan genç kızlardan kimse haber alamadı.
Aileler durumu polise bildirirken, iki arkadaş polis tarafından her yerde aranmaya başlandı.
4 GÜNDÜR SOKAK SOKAK ARANIYORLARDI
4 gündür sokak sokak iki genç kızı arayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden, bu sabah saatlerinde sevindiren haber geldi.
Polis ekipleri, iki genç kızı bularak emniyete götürdü ve ailelerine haber verdi.
AİLELERİNE TESLİM EDİLDİLER
İfadeleri alınan Ayşenaz Arık ve arkadaşı Gamze, ailelerine teslim edildi.