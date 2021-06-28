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    Bursa'da kaykaylı gence araç çarpınca, polis ilk yardım yaptı

    Otomobil çarpması sonucunda yere düşerek yaralanan 15 yaşındaki Enes'e ilk müdahaleyi, kavşakta bekleyen polis ekipleri yaptı.
    • DHA
    • 28.06.2021 - 15:43
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    Bursa'da kaykaylı gence araç çarpınca, polis ilk yardım yaptı

    Öğle saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesi, Belediye kavşağında trafik kazsı meydana geldi.

    İstiklal Caddesi'nden gelip Ahmet Akyollu Caddesi'ne dönüş yapan 40 yaşındaki Ömer İlhan yönetiminde olan 34 VM 6353 plakalı otomobil, 15 yaşındaki kaykaylı Enes A.'ya çarptı.

    KÜÇÜK ÇOCUK YARALANDI

    Kazada, başını aracın ön camına çarpan Enes A., yaralandı.

    İLK MÜDAHALE POLİSTEN

    Kanlar içinde yerde kalan gence ilk müdahaleyi, kavşakta bekleyen görevli polisler yaptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Enes A.'yı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

     

    Bursa da kaykaylı gence araç çarpınca, polis ilk yardım yaptı #1

    Bursa da kaykaylı gence araç çarpınca, polis ilk yardım yaptı #2

    Bursa da kaykaylı gence araç çarpınca, polis ilk yardım yaptı #3

    Bursa da kaykaylı gence araç çarpınca, polis ilk yardım yaptı #4

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