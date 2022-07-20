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    Bursa'da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı

    Mudanya ilçesindeki hayvan çiftliğinde, tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, yangında çok sayıda kanatlı ve küçükbaş hayvan öldü.
    • 20.07.2022 - 20:09
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 20:11
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    Bursa'da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı

    Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğitim Mahallesi Arabayolu Caddesi'ndeki bir çiftlikte kaynak makinesinden çıkan kıvılcım yangın aneden oldu.

    DHA'nın haberine göre rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, alevler çiftliğin bitişiğindeki samanlığa sıçradı.

    Çok sayıda ekip sevk edildi

    İçerideki hayvanları dışarı çıkaran çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    8 itfaiye aracı, 2 tanker ve 14 kişilik itfaiye personeliyle müdaha edilen yangına Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri de destek verdi.

    1 saatte söndürüldü

    Yangın, 1 saat içerisinde çevredeki zeytinlik alana sıçramadan söndürüldü.

    Çok sayıda hayvan telef oldu

    Yangında, çok sayıda küçükbaş ve kanatlı hayvanın öldüğü öğrenildi.

    Çiftlikte de büyük tahribata yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği küle çevirdi VİDEO

    Bursa da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı #1

    Bursa da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı #2

    Bursa da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı #3

    Bursa da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı #4

    Bursa da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı #5

    Bursa da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı #6

    Bursa da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı #7

    Bursa da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı #8

    Bursa da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı #9

    Bursa da kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcım çiftliği yaktı #10


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