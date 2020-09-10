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    Bursa’da kaza sonra anlaşamayan sürücüler birbirine girdi

    Maddi hasarlı trafik kazasının ardından anlaşamayan araç sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada koronavirüs hiçe sayılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 14:18
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    Bursa’da kaza sonra anlaşamayan sürücüler birbirine girdi

    Bursa'nın Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Kumla yolu üzerinde seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

    Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler, hatalı olan tarafın kim olduğu konusunda anlaşamadı.

    BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Sürücüler arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Bursa'da kaza sonrası kavga çıktı, korona unutuldu İZLE

    KORONA UNUTULDU

    Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada koronavirüs unutuldu. Kavga, trafik polisleri ve vatandaşların araya girmesinin ardından son buldu.

    Bursa’da kaza sonra anlaşamayan sürücüler birbirine girdi #1

    Bursa’da kaza sonra anlaşamayan sürücüler birbirine girdi #2

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