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Bursa’da kaza sonra anlaşamayan sürücüler birbirine girdi

Bursa’da kaza sonra anlaşamayan sürücüler birbirine girdi

Maddi hasarlı trafik kazasının ardından anlaşamayan araç sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada koronavirüs hiçe sayılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.