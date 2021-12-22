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- Bursa'da kaza sonrası baygınlık geçiren arkadaşını tokatladı
Bursa'da kaza sonrası baygınlık geçiren arkadaşını tokatladı
Nilüfer ilçesinde kaza yapan sürücü kazada bayılan arkadaşını tokatlayarak uyandırmaya çalıştı.
- İHA
- 22.12.2021 - 22:42
Bursa’da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bir otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.
Bursa'da kaza sonrası baygınlık geçiren arkadaşını tokatladı VİDEO
ARKADAŞINI TOKATLADI
Kazada kadın sürücü ile arkadaşı hafif şekilde yaralanırken, sürücü baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı.
YARALI KADINLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar tedbir amaçlı ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.