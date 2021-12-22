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    Bursa'da kaza sonrası baygınlık geçiren arkadaşını tokatladı

    Nilüfer ilçesinde kaza yapan sürücü kazada bayılan arkadaşını tokatlayarak uyandırmaya çalıştı.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 22:42
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    Bursa'da kaza sonrası baygınlık geçiren arkadaşını tokatladı

    Bursa’da merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bir otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.

    Bursa'da kaza sonrası baygınlık geçiren arkadaşını tokatladı VİDEO

    ARKADAŞINI TOKATLADI

    Kazada kadın sürücü ile arkadaşı hafif şekilde yaralanırken, sürücü baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı.

    Bursa da kaza sonrası baygınlık geçiren arkadaşını tokatladı #1

    YARALI KADINLAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar tedbir amaçlı ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Bursa da kaza sonrası baygınlık geçiren arkadaşını tokatladı #2

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