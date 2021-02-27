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    Bursa'da kaza tutanağı yüzünden saldırıya uğradı

    Bursa'da, park halindeki aracına çarpan otomobil sürücüsüne tutanak tutturmak isteyen Aytekin Ata (34), otomobildeki 5 kişi tarafından darbedildi.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 19:49
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 20:08
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    Bursa'da kaza tutanağı yüzünden saldırıya uğradı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi 2’nci Acar Sokak’ta yaşanan olayda iddiaya göre, evinin penceresinden dışarı bakan Aytekin Ata, park halindeki otomobiline bir aracın çarptığını gördü.

    TUTANAK TUTTURMAK İSTEDİ, DAYAK YEDİ

    Hemen evden çıkıp, aracına çarpan otomobilin yanına giden Ata, sürücüye tutanak tutturmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü buna yanaşmadı. Ata’nın tutanak konusundaki ısrarı üzerine otomobilde bulunan 5 kişi, öfkelenerek Ata'ya saldırdı.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Yüzü kanlar içinde kalan Ata, çevredekilerden yardım isterken, şüpheliler otomobile binip, olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ata'yı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa'da kaza tutanağı yüzünden saldırıya uğradı VİDEO

    Bursa da kaza tutanağı yüzünden saldırıya uğradı #1

    Bursa da kaza tutanağı yüzünden saldırıya uğradı #2

    Bursa da kaza tutanağı yüzünden saldırıya uğradı #3

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