Minibüse çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafriyat kamyonunun şoförü, aracın kapısına tutunan jandarma personelinin çabasıyla durduruldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Fevzipaşa Caddesi'nde, S.K.'nin kullandığı16 SPC 10 plakalı hafriyat kamyonu, 06 HA 4802 plakalı minibüse çarptı.

Maddi hasarlı kaza sonrası jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

ŞOFÖR KAÇMAK İSTEDİ, JANDARMA ENGEL OLDU

Bu sırada S.K. ise aracıyla manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Şoförün manevrası, tehlike oluştururken, bir jandarma personeli kamyonun kapısına tutunarak şoförü durdurmaya çalıştı.

Yaklaşık 40-50 metre ilerleyen kamyon, jandarma personelinin gayretiyle durduruldu.

Bursa'da kaza yapan alkollü sürücü kaçmaya çalıştı

ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan kontrolde şoför S.K.'nin 123 promil alkollü olduğu belirlendi.

S.K. olay yerinden kaçmaya çalışmadığını, yolu açmak için aracını hareket ettirdiğini öne sürdü. Yaşanan o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.