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    Bursa'da kaza yapan genç kız: Dedeme söylemeyin üzülür

    Bursa'da kullandığı elektrikli bisikletle annesinin mezarına kardeşiyle birlikte giderken kaza yapıp yaralanan sürücü Yaren Arslan’ın, “Dedeme söylemeyin. Çok üzülür” dedi.
    • DHA
    • 21.02.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 21.02.2021 - 12:07
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    Bursa'da kaza yapan genç kız: Dedeme söylemeyin üzülür

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Hazine Sokak’ta meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Yaren Arslan ve kardeşi 14 yaşındaki Bedirhan Arslan, annesinin mezarını ziyaret etmek için elektrikli bisikletle yola çıktı.

    Yaren Arslan’ın kullandığı elektrikli bisiklet, 27 yaşındaki Ahmet Emre Ongan yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletten düşen 2 kardeş yaralandı. Yaren Arslan, kazanın etkisiyle şoka girerek, düştüğü yerden kalkıp gitmek istedi.

    "DEDEM ÇOK ÜZÜLÜR"

    Yaren Arslan’ın "Dedem çok üzülür, ona söylemeyin" demesi dikkat çekti. Gençler kaza yerine gelen amcaları ile vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildiler.

    İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 2 kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da kaza yapan genç kız: Dedeme söylemeyin üzülür ViDEO

    Bursa da kaza yapan genç kız: Dedeme söylemeyin üzülür #1

    Bursa da kaza yapan genç kız: Dedeme söylemeyin üzülür #2

    Bursa da kaza yapan genç kız: Dedeme söylemeyin üzülür #3

    Bursa da kaza yapan genç kız: Dedeme söylemeyin üzülür #4

    Bursa da kaza yapan genç kız: Dedeme söylemeyin üzülür #5

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