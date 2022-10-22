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    Bursa'da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi

    Son sürat gittiği sırada karşısına çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran minibüs kaza yaptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın camları genç kızın yüzüne patladı.
    • 22.10.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 10:13
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    Bursa'da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi

    Yolculuk yapan genç kız, bindiği minibüste dehşeti yaşadı...

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsü, karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı.

    Cam yolcunun yüzüne patladı

    Bu sırada belediye otobüsü ile çarpışan minibüsün camı şiddetli bir şekilde patladı.

    Cam kenarında oturan Sinem Yılmaz'ın hareketsiz şekilde oturduğu fark edildi.

    Bursa da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi #1

    Şoka girdi

    Çevredekiler camın genç kızın yüzünde patlamasının üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İHA'nın aktarımına göre; şoka giren yolcu oturduğu yerden uzun süre kalkamadı.

    Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaralı yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Bursa'da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi VİDEO

    Bursa da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi #2

    "Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı"

    Kazaya yapan özel halk minibüsünün içinde yolculuk yapan bir kişi, "Yolculuk ettiğim minibüs karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca yandaki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle camın yanında bulunan yolcu şoka girdi. Oturduğu yerden kalkamadı. Kaza bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık." dedi.

    Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi #3

    Bursa da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi #4

    Bursa da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi #5

    Bursa da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi #6

    Bursa da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi #7


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