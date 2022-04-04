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    Bursa'da kaza yapan otomobil, iş yerine daldı

    İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpışırken, araçlardan biri özel diş kliniğine daldı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 01:43
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 01:59
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    Bursa'da kaza yapan otomobil, iş yerine daldı

    Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Hakan Özcan (40) yönetimindeki 16 BKR 78 plakalı otomobil, Yeşilbursa Caddesi’nden Altay Caddesi’ne çıkan Nuri Karabacak (42) yönetimindeki 16 AIC 703 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı.

    ARAÇLARDAN BİRİ KLİNİĞE DALDI

    Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, 16 BKR 78 plakalı otomobil yol kenarındaki özel diş kliniğine daldı. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı. İş yerinde hasar meydana gelirken, araç çekici yardımıyla iş yerinden çıkarıldı.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa'da kaza yapan otomobil, iş yerine daldı - VİDEO

    Bursa da kaza yapan otomobil, iş yerine daldı #1

    Bursa da kaza yapan otomobil, iş yerine daldı #2

    Bursa da kaza yapan otomobil, iş yerine daldı #3

    Bursa da kaza yapan otomobil, iş yerine daldı #4

    Bursa da kaza yapan otomobil, iş yerine daldı #5

    Bursa da kaza yapan otomobil, iş yerine daldı #6


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