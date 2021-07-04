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- Bursa'da kaza yapan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Bursa'da kaza yapan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpışırken, Ayhan Hemiş yönetimindeki araç ters döndü. Ters dönen araç tarlaya uçarken, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
- İHA
- 04.07.2021 - 17:02
- Güncelleme : 04.07.2021 - 17:04
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet Emin Aba yönetimindeki 16 AIV 152 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Ayhan Hemiş yönetimindeki 28 EL 773 plakalı otomobil ile çarpıştı.
2 YOLCU ARAÇTA SIKIŞTI
Kazada Ayhan Hemiş yönetimindeki otomobil tarlaya uçarak, ters döndü.
Ters dönen araçtaki sürücü ile yolcu Ferda Bakar yaralandı.
Araçta sıkışan 2 yaralı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'da kaza yapan otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı VİDEO