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    Bursa'da kaza yapan sürücünün bacağına bariyer saplandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Berkan Altınay yaralandı.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 12:07
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    Bursa'da kaza yapan sürücünün bacağına bariyer saplandı

    Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkisinde meydana gelen olayda, Bursa'dan İnegöl'e doğru giden 25 yaşındaki Berkan Altınay yönetimindeki Bulgaristan plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

    Bariyerlerin bacaklarına saplandığı Altınay yaralandı.

    İTFAİYE TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARILDI

    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Berkan Altınay, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Bursa da kaza yapan sürücünün bacağına bariyer saplandı #1

    Bursa da kaza yapan sürücünün bacağına bariyer saplandı #2

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    Bursa da kaza yapan sürücünün bacağına bariyer saplandı #4

    Bursa da kaza yapan sürücünün bacağına bariyer saplandı #5

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