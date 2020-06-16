Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, yerde yatan sürücünün yardımına ise vatandaş koştu.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Göl Sahil Yolu üzerinde, Seda Oral yönetimindeki plakasız elektrikli motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

YERDE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen 23 yaşındaki sürücü, sürüklenerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, durumu ise sağlık ekiplerine bildirdi.

Bursa'da kaza yapan sürücüyü şemsiyeyle korudular

ŞEMSİYE İLE YAĞMURDAN KORUDULAR

Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı genç kıza yardım eden vatandaşlar, yağmurlu havada ıslanmaması için yakındaki kafeteryadan getirdikleri plaj şemsiyesini açarak korumaya çalıştı.

Yaralı Oral'ın ıslanmaması için gayret sarf eden vatandaşlar, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken de genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Oral’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.