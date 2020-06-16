- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da kaza yapan sürücüyü şemsiyeyle korudular
Bursa'da kaza yapan sürücüyü şemsiyeyle korudular
- DHA
- 16.06.2020 - 09:00
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Göl Sahil Yolu üzerinde, Seda Oral yönetimindeki plakasız elektrikli motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
YERDE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen 23 yaşındaki sürücü, sürüklenerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, durumu ise sağlık ekiplerine bildirdi.
Bursa'da kaza yapan sürücüyü şemsiyeyle korudular
ŞEMSİYE İLE YAĞMURDAN KORUDULAR
Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı genç kıza yardım eden vatandaşlar, yağmurlu havada ıslanmaması için yakındaki kafeteryadan getirdikleri plaj şemsiyesini açarak korumaya çalıştı.
Yaralı Oral'ın ıslanmaması için gayret sarf eden vatandaşlar, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken de genç kızın başından bir an olsun ayrılmadı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Oral’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.