Bursa'da kaza yaptı, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Kırmızı ışık ihlali yaparak zincirleme kazaya sebep olan sürücü, yanında bulunan arkadaşını yaralı halde bırakarak kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halinde olan 16 P 0317 plakalı otomobilin sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yapıp, ilk önce Barış Adıgüzel'in kullandığı 16 KFC 16 plakalı otomobile, ardından da Serkan Yıldız'ın kullandığı 16 ZY 0949 plakalı otomobile çarptı.

1 YARALI

Çarpışmanın şiddetiyle 16 P 0317 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Ali Dursun yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ise kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

YARALANAN ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya neden olan 16 P 0317 plakalı otomobilin sürücüsü ise yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Hastanede tedaviye alınan Mehmet Ali Dursun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.