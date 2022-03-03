Bursa'da kazada eşini kaybeden adam: O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm

Bursa'da kazada eşini kaybeden adam: O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm

Yaşlı bir kadının ölümüne neden olan alkollü sürücünün tutuklu yargılanmasının devamına karar verilirken; eşini kazada kaybeden yaralı yaşlı adam, "O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2 ay önce yaşanan kazada, oğlu tarafından vakit geçirmeleri için yapılan hobi bahçesinde oturdukları sırada, bahçenin hemen üzerinde bulunan 50 metre yüksekliğindeki şarampolden aşağıya yuvarlanan kamyonetin altında kalan Cevdet ve Nermin Yıldız çifti ağır yaralandı.

EVLİ ÇİFT KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Kazayı gören komşuları hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları aracın altından çıkartılarak, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARISI HAYATINI KAYBETTİ

65 yaşındaki Nermin Yıldız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, eşi Cevdet Yıldız (70) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazada 307 promil alkollü olduğu tespit edilen kamyonet sürücüsü Abdurrahman Pusmaz, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına sebep olan kazanın ilk duruşması dün yapıldı.

SÜRÜCÜ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Duruşmaya tutuklu bulunan Abdurrahman Pusmaz ve avukatı ile karşı taraf avukatları ile kazada yaralanan Cevdet Yıldız ile yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, her iki tarafı da dinledikten sonra bir sonraki duruşmaya kadar Abdurrahman Pusmaz'ın tutuklu yargılanmasının devamına bu sürede eksik evrakların tamamlanmasına karar verdi.

"ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERİN VİCDANLARINI TATMİN EDECEK ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASININ GEREKTİĞİ ÇOK AÇIK VE NETTİR"

Duruşma basın mensuplarının sorularını cevaplandıran ailenin avukatı Yusuf Korkusuz, ''Bugün 307 promil alkolle sokağa çıkıp 'olursa olur, olmazsa olmaz ya da ne olursa olsun' düşüncesiyle gerek insanların canlarını gerekse mallarını tehlikeye sokan alkollü bir sürücünün müvekkilimizin ailesine verdiği zararla alakalı duruşmaya gelmiş bulunmaktayız. Cevdet Yıldız, bu kazada hem yaralandı hem de eşini kaybetti. Bunun acısını bütün aile yaşıyor. Hakikaten bu insanların acılarını kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Alkollü sürücülerin kendilerini masum bir şekilde göstererek 'iki bardak içki içtim, sokağa çıktım. Kırmızıda durdum, yoluma devam ettim' gibi düşüncelerle adaleti yanıltma konusunda hareket ettiklerini bugün de gördük. Ama biz adaletin en güzel şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz. Alkollü sürücülerin vicdanları tatmin edecek bir şekilde cezalandırılmalarının gerektiği çok açık ve nettir." dedi.

O EŞİMİ ÖLDÜRDÜ, YANINDA BEN DE ÖLDÜM"

45 yılık hayat arkadaşı ile birlikte aynı kamyonetin altında kalan kendisi kurtulup, hayat arkadaşını kaybeden 70 yaşındaki Cevdet Yıldız ise duruşma sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Acılı yaşlı adam, "O eşimi öldürdü, yanında ben de öldüm. Eşimin fotoğraflarına baktığım zaman sinir krizi geçiriyorum. İçim kanıyor. Lütfen adalet yerini bulsun.'' diye konuştu.