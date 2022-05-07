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    Bursa'da kazada ölen pilotların son görüntüleri

    Tek motorlu eğitim uçağının düşmesiyle yaşamını yitiren Furkan Otkum ve Murat Avşar'ın havaalanındaki son anları ortaya çıktı.
    • 07.05.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 10:11
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    Bursa'da kazada ölen pilotların son görüntüleri

    Geçtiğimiz günlerde Bursa'da yaşanan uçak kazasının yankıları sürüyor.

    Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağının Sarıgül Sokak'ta düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum (29) ve Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti.

    Olayla ilgili soruşturma devam ederken, iki pilotun kaza öncesindeki hazırlıklarına ait görüntülere ulaşıldı.

    İncelemeleri yapıp uçağa bindiler

    Görüntülerde Avşar'ın çantasıyla birlikte aprona doğru yürüdüğü; Otkum ile sohbet edip son incelemelerini yaptıktan sonra uçağa binip piste doğru gittiği anlar yer aldı. İkili pistte seyir halindeyken uçuş yapacakları ana piste geldi.

    İş arkadaşları kazaya şahit oldu

    İHA'nın haberine göre ayrıca görüntülere Avşar ve Otkum'un arkadaşlarının panik anları da yansıdı. Havalimanında uçuşları takip eden iş arkadaşlarının uçağın düşmesine şahit olduğu ve siyah dumanların yükselmesi üzerine aprona doğru hızla koştuğu görüldü.

    Düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntüleri

    Bursa da kazada ölen pilotların son görüntüleri #1

    Bursa da kazada ölen pilotların son görüntüleri #2

    Bursa da kazada ölen pilotların son görüntüleri #3

    Bursa da kazada ölen pilotların son görüntüleri #4


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