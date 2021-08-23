Bursa’da kazada savrulan otomobilin altında kaldı

Dükkanının önünde oturan yaşlı adam, çarpışma sırasında savrulan araçlardan birinin altında kaldı. Kazanın şiddetiyle ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 ACC 025 plakalı otomobil, seyir halindeyken, 16 BYG 73 plakalı S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, bölgede bulunan bir dükkanının önünde oturan Muhlis Yalçıner’e (71) çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

İsmi öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşı olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

Hafif ticari araç sürücüsü S.Ç. ve savrulan aracın ağır yaraladığı Muhlis Yalçıner (71) ise sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI ARANIYOR

Kiraladıkları otomobil ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kız arkadaşını arama çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.