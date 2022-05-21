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    Bursa'da kazadan kaçan sürücü benzinliğe girdi

    Yanındaki araca çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, benzin istasyonuna çarptı. Faciadan dönülen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 21.05.2022 - 09:51
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    Bursa'da kazadan kaçan sürücü benzinliğe girdi

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde aynı şeritte seyreden otomobil, yoldan çıkan bir otomobilin kendisine çarpmaması için manevra yaptı.

    Sürücünün kazadan kaçmak için direksiyonu kırmasıyla birlikte benzinliğe girdiği anlar, kameraya yansıdı.

    Pompacılar neye uğradığını şaşırdı

    İstasyonun girişinde bulunan tabelaya çarparak duran otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken facia teğet geçti. Kaza esnasında istasyonda görevli pompacılar şaşkınlık yaşadı.

    Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da kazadan kaçan sürücü benzinliğe girdi #1

    Bursa da kazadan kaçan sürücü benzinliğe girdi #2

    Bursa da kazadan kaçan sürücü benzinliğe girdi #3


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