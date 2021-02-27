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    Bursa'da kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma cezası

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yöne giren motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile çarpışırken, kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 15:09
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    Bursa'da kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma cezası

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Dutluca Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Basel L. idaresindeki motosiklet tek yön olan sokağa ters yönden girdi.

    Karşı yönden gelen 24 yaşındaki Onur A. idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

    MOTORDAKİ 2 KİŞİ YARALANDI

    Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile arkadaşı 25 yaşındaki Hasan C. yaralandı.

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Bursa da kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma cezası #1

    İHLAL CEZASI KESİLDİ

    Polis ekipleri, yaralı 2 kişi ile otomobil sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 450 TL ceza uyguladı.

    Bursa da kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma cezası #2

    Bursa da kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma cezası #3

    Bursa da kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma cezası #4


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