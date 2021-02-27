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Bursa'da kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma cezası

Bursa'da kazaya karışan 3 kişiye sokağa çıkma cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yöne giren motosiklet, karşı yönden gelen otomobil ile çarpışırken, kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye 9 bin 450 TL ceza kesildi.