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    Bursa'da kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası

    Bursa'da geri manevra yapan odun yüklü kamyon şarampole yuvarlanırken, olayı izlemeye gelen 2 kişiye maske takmadıkları için ceza kesildi.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 08:40
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 08:40
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    Bursa'da kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası

    Bursa-Ankara kara yolunda meydana gelen olayda odun yüklü kamyon, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

    Kaza sonucu kamyon kasasındaki odunlar etrafa saçılırken, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

    Kamyonun kabininde sıkışan yaralı sürücü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan sürücü İsrafil Altay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bursa da kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası #1

    KAZAYI İZLEYEN KİŞİLERE MASKE CEZASI

    Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Bu sırada yoldan geçerken duran ve ekiplerin çalışmalarını izleyen Abdullah A. ve Ebu A. polis ekipleri tarafından maske takmaları konusunda uyarıldı.

    Bursa da kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası #2

    Ekiplerin uyarılarını dinlemeyerek çalışmaları izlemeye devam eden 2 kişiye toplam 1800 TL cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Bursa da kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası #3

    Bursa da kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası #4

    Bursa da kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası #5

    Bursa da kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası #6

    Bursa da kazayı izleyen 2 kişiye maske cezası #7

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