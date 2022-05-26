Bursa'da kazdıkları mağara yaşam alanları oldu

Kazdıkları mağarayı yaşama alanına çevirip, keyif yapan definecilere isyan eden bir vatandaş, yetkililerden yardım istedi.

Dünyanın en önemli tarihi yapılarının çıktığı Bursa'nın İznik ilçesi definecilerin hedefi oluyor.

İlçenin simgesi Abdulvahap tepesinin hemen altında bulunan mağaraya dadanan kimliği belirsiz defineciler, mağaraya dev bir oyuk açtı.

Mağara evleri oldu

Burada kazma kürek aletlerini de bulunduran defineciler koltuk takımı da koyarak mağarada yaşamaya başladı.

"Artık önlem alındı"

Bu duruma isyan eden mağaranın dibinde zeytin tarlası bulunan çiftçi Mehmet Çil, "Tarlamın hemen dibinde bulunan bu mağarayı yaşam alanına çevirmişler. Bunun çözümü var mı, yok mu? Bilemiyoruz. Kimse bu konu ile ilgilenmedi. Gece geliyorlar kazı çalışmaları yapıyorlar bir de burada yaşıyorlar. Çok rahatlar. Artık bir önlem alınsın." dedi.