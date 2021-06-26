Doğalgaz çalışmaları kapsamında yapılan kazı sırasında toprak kaydı. Bir işçi yaklaşık 6 metre derinlikteki çukurda, toprağın içinde kaldı.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Barakfakih Mahallesi'nde, doğal gaz hattı için yapılan çalışmalar kapsamında bölge iş makinesi ile kazılmaya başlandı.

Kazı sırasında toprak kayması gerçekleşti.

İbrahim Gönül (45) isimli bir işçi, yaklaşık 6 metre derinlikteki çukurda beline kadar toprağın içinde kaldı.

Mahsur kalan Gönül'ün çıkarılması için bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

1 SAATTE KURTARILDI

Ekiplerin çalışmaları ile Gönül yaklaşık 1 saatte kurtarıldı.

Yaralı halde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gönül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’da kazı çalışmaları sırasında toprak kaydı, işçi mahsur kaldı VİDEO

