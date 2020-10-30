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- Bursa'da kediyi ezerek öldürdü: Arkasına bile bakmadı
Bursa'da kediyi ezerek öldürdü: Arkasına bile bakmadı
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kediyi ezen dolmuş sürücüsü, durmadan yoluna devam etti. Yaralı kedi, can çekişerek hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 30.10.2020 - 13:09
- Güncelleme : 30.10.2020 - 13:32
Bursa merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde karşıya geçmeye çalışan kediyi yoldan geçen dolmuş sürücüsü aracıyla ezdi.
Sonrasında dolmuş sürücüsü durmadan yoluna devam etti.
Bir vatandaşın tepkisine rağmen durmayan dolmuş sürücüsü gözden kayboldu.
CAN ÇEKİŞEREK ÖLDÜ
Yaralı kedi ise can çekişerek hayatını kaybetti.
Bursa'da kediyi ezerek öldürdü: Arkasına bile bakmadı VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
O sırada kimsenin yardım etmediği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.