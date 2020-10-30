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    Bursa'da kediyi ezerek öldürdü: Arkasına bile bakmadı

    Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kediyi ezen dolmuş sürücüsü, durmadan yoluna devam etti. Yaralı kedi, can çekişerek hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 30.10.2020 - 13:09
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 13:32
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    Bursa'da kediyi ezerek öldürdü: Arkasına bile bakmadı

    Bursa merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde karşıya geçmeye çalışan kediyi yoldan geçen dolmuş sürücüsü aracıyla ezdi.

    Sonrasında dolmuş sürücüsü durmadan yoluna devam etti.

    Bir vatandaşın tepkisine rağmen durmayan dolmuş sürücüsü gözden kayboldu.

    CAN ÇEKİŞEREK ÖLDÜ

    Yaralı kedi ise can çekişerek hayatını kaybetti.

    Bursa'da kediyi ezerek öldürdü: Arkasına bile bakmadı VİDEO


    KAMERAYA YANSIDI

    O sırada kimsenin yardım etmediği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

    Bursa da kediyi ezerek öldürdü: Arkasına bile bakmadı #1

    Bursa da kediyi ezerek öldürdü: Arkasına bile bakmadı #2

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