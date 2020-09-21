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    Bursa'da kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çalan hırsız

    Bursa'da bir hırsız, eski bisikletini bırakıp markete giren çocuğun bisikletini çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 21.09.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 09:14
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    Bursa'da kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çalan hırsız

    Bursa'nın Yıldırım İlçesinde meydana gelen olayda, bir haftada iki kere bisiklet çalan hırsız, eski bisikletiyle geldiği caddede markete giren bir çocuğun bisikletini gözüne kestirdi.

    Bursa da kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çalan hırsız #1

    Bursa'da kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çalan hırsız ViDEO

    Markete giren çocuğun kapının önüne bıraktığı bisiklete yaklaşan hırsız; çocuğu karşısında görünce yoluna devam etti.

    Bursa da kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çalan hırsız #2

    BİSİKLETE BİNİP GÖZDEN KAYBOLDU

    Çocuğun marketten çıkarak bir dükkana daha girdiğini ve bisikleti de yine kapının önüne koyduğunu gören şüpheli hemen geri dönerek kapının kenarında duran çocuğun bisikletine binerek hızla gözden kayboldu.

    Bursa da kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çalan hırsız #3

    Durum üzerine çocuk ailesine haber verdi. Ailesi, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

    Şüphelinin eşgalini belirleyen ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da kendi bisikletini bırakıp başka bisikleti çalan hırsız #4

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