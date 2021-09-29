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Bursa'da kendisini darbeden sevgilisini bıçakladı
- İHA
- 29.09.2021 - 13:47
- Güncelleme : 29.09.2021 - 14:13
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı 207. Sokak'ta beraber yaşayan Kadir D. (43) ve sevgilisi Nezahat A. (35), tartışma yaşadı.
Tartışmanın alevlenmesiyle Kadir D., sevgilisini dövmeye başladı.
DARBEDİLEN KADIN BIÇAKLA KARŞILIK VERDİ
Nezahat A. (KADES) 'Kadın Destek Uygulaması' butonuna basarak yardım isterken, sonrasında ise mutfaktan aldığı bıçakla Kadir D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kanlar içinde yere yığılan Kadir D.'yi gördü. Polis ekipleri hemen olay yerine ambulans istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan adamı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Bursa'da kendisini darbeden sevgilisini bıçakladı ViDEO
GÖZALTINA ALINDI
Nezahat A.'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Polis Nezahat A.'yı gözaltına alırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.