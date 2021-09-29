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    Bursa'da kendisini darbeden sevgilisini bıçakladı

    Evde tartıştığı Kadir D.'den şiddet gören Nezahat A., adamı bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 29.09.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 14:13
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    Bursa'da kendisini darbeden sevgilisini bıçakladı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı 207. Sokak'ta beraber yaşayan Kadir D. (43) ve sevgilisi Nezahat A. (35), tartışma yaşadı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle Kadir D., sevgilisini dövmeye başladı.

    DARBEDİLEN KADIN BIÇAKLA KARŞILIK VERDİ

    Nezahat A. (KADES) 'Kadın Destek Uygulaması' butonuna basarak yardım isterken, sonrasında ise mutfaktan aldığı bıçakla Kadir D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kanlar içinde yere yığılan Kadir D.'yi gördü. Polis ekipleri hemen olay yerine ambulans istedi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan adamı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

    Bursa'da kendisini darbeden sevgilisini bıçakladı ViDEO

    GÖZALTINA ALINDI

    Nezahat A.'nın ise vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Polis Nezahat A.'yı gözaltına alırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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