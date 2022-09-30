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    Bursa'da kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı

    Kendisini İstanbul’a götürmeyen babasına sinirlenen Z.A., site bahçesinde park halinde olan lüks cipi çalarak kaçtı. Z.A., 127 güvenlik kamerasının görüntüsü izlenerek 14 gün süren takiple yakalandı.
    • 30.09.2022 - 21:56
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    Bursa'da kendisini İstanbul'a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı

    Bursa'da Süleymaniye Mahallesi'ndeki Akgül Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde, park halinde olan Semih K.'ya ait 16 ACH 278 plakalı model cip, üzerinde unutulan anahtarla çalıştırıp çalındı.

    16 Eylül’de cipini bıraktığı yerde bulamayan Semih K., polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine çalışma başlatan polis; cipin İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hasarlı kazaya karıştığını, yol kenarında terk edildiğini belirledi.

    Şüpheli 14 gün sonra yakalandı

    Cipi Bursa'dan çalıp kaza sonrası Ataşehir’de yol kenarında terk ederek İnegöl'e otobüsle dönen şüphelinin kimliği, polis ekiplerinin 14 gün boyunca 127 güvenlik kamerasını saniye saniye izlemesiyle tespit edildi.

    Bursa da kendisini İstanbul a götürmeyen babasına kızıp cip çaldı #1

    Babasına sinirlenip cipi çalmış

    Adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürülen 15 yaşındaki Z.A.; buradaki ifadesinde suçunu itiraf ederken babasının, kendisini İstanbul'a götürmediğini, bu nedenle sinirlenip cipi çaldığını söyledi.

    Z.A. ifadesinin devamında; İstanbul’a gitmek için cipi çaldığını, kaza yaptıktan sonra ise korktuğu için aracı terk edip otobüsle İnegöl'e döndüğünü belirtti.

    DHA'haberine göre; Z.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, serbest bırakıldı. Cip ise sahibine teslim edildi.


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