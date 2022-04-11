Bursa'da kendisini subay olarak tanıtıp baba ile oğlunu dolandırdı

Bursa'da kendisini subay olarak tanıtıp baba ile oğlunu dolandırdı

Kendisinden giysi isteyen Mehmet Öztürk'e, para yardımı yapacağını söyleyip, adına kredi oluşturup 70 bin lirayı başka hesaba aktaran Sadettin Özbay'a 3 yıl 4 ay hapis ve para cezası verildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mehmet Öztürk, bahçıvan olarak çalıştığı sitede yaşayan ve kendisini subay olarak tanıtan Sadettin Özbay ile tanıştı.

DHA'nın haberine göre; Mehmet Öztürk, kendisine, "Sana yardım etmek istiyorum." diyen Özbay'a giysi ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ancak Özbay, Öztürk'e para yardımında bulunmak istediğini belirtip, banka hesap numarası istedi. Oğlu Şervan Öztürk'e de haber verip yanına çağıran Mehmet Öztürk, şüpheliye hesap ve kimlik bilgilerini verdi.

Yüklü miktar parayı başka hesaba aktardı

Öztürk adına hesap açarak kredi oluşturan Sadettin Özbay, parayı başka hesaba aktardı. Adına, yüklü miktarda kredi başvurusu olduğu ve başkasına para aktarıldığını öğrenen Mehmet Öztürk ile oğlu Şervan Öztürk, şüpheliden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Özbay, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmaya cezaevinden katıldı

Hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Sadettin Özbay'ın yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmaya sanık Sadettin Özbay, bir başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan sanıktan şikayetçi oldu

Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, şikayetçi olarak ifade veren Mehmet Öztürk, sanığın, kendilerine yardım vaadiyle yaptığı banka işlemleri üzerinden, oğlu adına 70 bin lira para aktardığını, 2 bin lira da başkasının hesabına aktardığını söyledi. Öztürk, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

"Ben bu şahısları kesinlikle dolandırmadım"

Duruşmada son sözü sorulan Sadettin Özbay, daha önce verdiği ifadesini tekrarlayıp, hesabı şikayetçinin istediği üzerine açtığını belirterek, "Ben bu şahısları kesinlikte dolandırmadım. Sadece 50 bin lira ile 23 bin lira onay sunulmuş kredi başvurusu vardı. Kendilerine sorduğumda bana 'onayla' demişlerdi. Bu işlem için 5 bin ile 7 bin lira işlem parası kesildi. Ayrıca programı onların isteğiyle yükledim. Onlar dolandırdığını düşündüler, korktular. Çocuk da benim çantama ve telefonuma el koydu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

4 yıl hapisle 200 gün adli para cezası

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Sadettin Özbay hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan önce 4 yıl hapis ile 200 gün adli para cezası verdi.

Cezanın 8 taksitle ödenmesine karar verildi

Heyet, daha sonra cezada 'iyi hal' indirimi yapıp, hapis cezasını 3 yıl 4 aya, adli para cezasını da 166 güne indirdi. Adli para cezası günlüğü 20 liradan 3 bin 320 liraya çevrilirken, paranın da 8 eşit taksitle ödenmesine karar verildi.