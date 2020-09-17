Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikada 2 metre boyunda 430 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Eminiyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, yaklaşık 80 bin öğrencinin yaşadığı Görükle yerleşkesinde, bazı şahısların yasa dışı yollarla kenevir bitkisi yetiştirip öğrencilere satma hazırlığı içerisinde olduklarını belirleyerek harekete geçti.

Ekipler, fabrikaya gece yarısı drone destekli operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU ÇİFTLİĞİ

Gecenin karanlığında fabrika binasının bulunduğu bölgeye gelen ekipler, kapıları kırıp içeriye girdiklerinde fabrika yerine her odası kenevir serasına çevrilmiş dev uyuşturucu çiftliği ile karşılaştı.

Bursa'da kenevir üretim çiftliğine dönüştürülen fabrika ele geçirildi

430 KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU

Özel dizayn edilmiş havalandırma boruları, çalışır haldeki vantilatörler ve ultraviole ışıklarla donatılmış sera odalarda yapılan aramalarda 430 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait bir adet şarjör ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili Bursa'daki operasyonda şüpheli Serhat M. (34) gözaltına alınırken, 2 farklı ildede şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.