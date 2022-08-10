- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da kırmızı ışığa uymayan sürücü kaza yaptı
Bursa'da kırmızı ışığa uymayan sürücü kaza yaptı
Kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
- 10.08.2022 - 09:38
Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde kırmızı ışığa uymayan bir otomobil, off-road aracına çarpıştıktan sonra trafik lambasına vurdu.
Çarpmanın şiddetiyle trafik lambası devrilirken kazada herhangi bir yaralanan olmadı.
O an kamerada
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.