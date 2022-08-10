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    Bursa'da kırmızı ışığa uymayan sürücü kaza yaptı

    Kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 10.08.2022 - 09:38
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    Bursa'da kırmızı ışığa uymayan sürücü kaza yaptı

    Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde kırmızı ışığa uymayan bir otomobil, off-road aracına çarpıştıktan sonra trafik lambasına vurdu.

    Çarpmanın şiddetiyle trafik lambası devrilirken kazada herhangi bir yaralanan olmadı.

    O an kamerada

    Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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