Bursa'da kırmızı ışığa uymayan sürücü kaza yaptı

Bursa'da kırmızı ışığa uymayan sürücü kaza yaptı

Kırmızı ışığa uymayan otomobil sürücüsü, off-road aracına çarptı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde kırmızı ışığa uymayan bir otomobil, off-road aracına çarpıştıktan sonra trafik lambasına vurdu.

Çarpmanın şiddetiyle trafik lambası devrilirken kazada herhangi bir yaralanan olmadı.

O an kamerada

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.