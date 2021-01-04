Işık ihlali yapan ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklenirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, babasının yanından ayrılarak yola atlayan küçük çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk, kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan yaşanan kaza ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü çocuğa çarptı