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    Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, çocuğa çarptı

    Işık ihlali yapan ticari aracın çarptığı çocuk metrelerce sürüklenirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 04.01.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 17:31
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    Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, çocuğa çarptı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, babasının yanından ayrılarak yola atlayan küçük çocuğa çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk, kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Öte yandan yaşanan kaza ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü çocuğa çarptı

    Bursa da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, çocuğa çarptı #1

    Bursa da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, çocuğa çarptı #2

    Bursa da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, çocuğa çarptı #3

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